Beginn der Operation der Volksmobilisierungskräfte nach Enthüllung eines geheimen amerikanisch-zionistischen Stützpunkts im Irak

Laut ABNA unter Berufung auf Al-Mawazin News erklärte Ali al-Hamdani, einer der Kommandeure der Volksmobilisierungskräfte, dass die Militäroperation mit dem Titel „Durchsetzung der Souveränität“ heute in der Wüste von Nadschaf und Kerbela von vier Achsen aus begonnen habe, mit dem Ziel, die Sicherheit der Verbindungsroute zwischen Kerbela und der Region Nuchayb zu gewährleisten.

Er fügte hinzu, dass diese Operation auf Befehl des Oberbefehlshabers der Streitkräfte und unter Aufsicht des Chefs des Generalstabs der Armee durchgeführt werde.

Zuvor hatte das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, darunter amerikanische Beamte, berichtet: Israel habe ein geheimes Militärzentrum in der Wüste des Irak errichtet, um seine Luftangriffe gegen Iran zu unterstützen.

Gemäß den enthüllten Informationen habe das israelische Regime zu Beginn des Krieges, um die Entdeckung dieses Ortes zu verhindern, einen Luftangriff auf irakische Kräfte durchgeführt, die sich dem Stützpunkt genähert hätten.

Die Quelle fügte hinzu: Israel habe diesen Stützpunkt, der Spezialeinheiten und ein logistisches Zentrum für die Luftwaffe umfasse, vor Beginn der Kampfhandlungen und mit Wissen der USA errichtet.

Dies, obwohl das Gemeinsame Operationskommando des Irak erklärte, dass es derzeit keine nicht autorisierten Streitkräfte oder Militärstützpunkte auf irakischem Boden gebe.

Das Kommando fügte hinzu: Irakische Streitkräfte seien im März (Esfand 1404) in der Wüste von Kerbela mit unbekannten, nicht autorisierten Gruppen aneinandergeraten, die Luftunterstützung gehabt hätten.

Gleichzeitig hatte Shakir Abu Trab al-Tamimi, Vertreter der Badr-Fraktion, gestern betont, dass der amerikanisch-zionistische Stützpunkt immer noch auf irakischem Boden existiere und die Sicherheitskräfte ihm noch nicht hätten näher kommen können.