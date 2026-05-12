RIA Nowosti: Krieg gegen Iran setzt türkische Wirtschaft unter Druck

Laut ABNA zitierend sagte eine informierte Quelle in der türkischen Regierung gegenüber RIA Nowosti, dass die Abhängigkeit von externer Energieversorgung den Druck auf die türkische Wirtschaft inmitten der Eskalation im Nahen Osten erhöhe.

Er fügte hinzu, dass die hohe Abhängigkeit des Landes von Öl- und Gasimporten weiterhin eine der wichtigsten Verwundbarkeiten der türkischen Wirtschaft bleibe.

Die Aggression der USA und des israelischen Regimes gegen Iran habe zu Störungen der Schifffahrt in der Straße von Hormus geführt. Die Störungen dieser strategischen Wasserstraße hätten die Lieferkette für Treibstoff und Energie sowie für viele andere Güter wie petrochemische Produkte und Düngemittel weltweit beeinträchtigt.

Iran hat erklärt, dass es bereit sei, bei Erreichen eines dauerhaften Waffenstillstands und Kriegsendes die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus unter Einhaltung der erforderlichen Protokolle und Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten.