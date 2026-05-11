Haaretz: Zahl der kriegsgegnerischen Republikaner steigt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtete die hebräischsprachige Zeitung Haaretz, dass die Zahl der kriegsgegnerischen Republikaner in den USA steige und die meisten von ihnen glaubten, dass der Krieg dem Land nichts gebracht habe.

In diesem Bericht heißt es, dass Politiker der US-Republikanischen Partei versuchten, sich vom Krieg zu distanzieren. Sie würden sich weigern, Fragen nach den Ergebnissen dieses Krieges zu beantworten, der in den USA nichts außer Preiserhöhungen gebracht habe.

Zuvor hatten zionistische Medien berichtet, dass die Sackgasse andauere und Trump wie jemand sei, der gefangen, gescheitert und gedemütigt sei. Nichts in irgendeinem Bereich entwickle sich so, wie er es sich gewünscht habe.

In diesem Bericht hieß es weiter: „Es scheint, dass ein kleiner Funke in der Straße von Hormus ausreichen könnte, um die gesamte Region wieder zu entfachen.“