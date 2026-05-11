Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadein erklärte Jack Schlossberg, der Enkel des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, dass sein Land gegen Iran versagt habe.

Er betonte während einer öffentlichen Debatte in Manhattan, dass er den Vorschlag von Senator Bernie Sanders unterstütze, die Lieferung von Bomben und militärischer Ausrüstung im Wert von 440 Millionen Dollar an die besetzten Gebiete zu verhindern.

Jack Schlossberg fügte hinzu, dass der Widerstand gegen den Krieg gegen Iran bedeute, dessen Finanzierung zu verhindern.

Es sei darauf hingewiesen, dass Schlossberg der Hauptkandidat für die Nachfolge von Gerald Nadler, dem ausscheidenden Kongressabgeordneten aus New York, ist. Seine Positionierung erfolgt inmitten der zunehmenden Meinungsverschiedenheiten in den amerikanischen politischen Kreisen über die militärische Unterstützung des israelischen Regimes.