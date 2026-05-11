Zionistische Medien: Trump ist gefangen und gescheitert

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichteten zionistische Medien: „Die Sackgasse hält an, und Trump ist wie jemand, der gefangen, gescheitert und gedemütigt ist. Nichts entwickelt sich in irgendeinem Bereich so, wie er es wollte.“

In diesem Bericht heißt es weiter: „Es scheint, dass ein kleiner Funke in der Straße von Hormus ausreichen könnte, um die gesamte Region wieder in Brand zu setzen.“

Zuvor hatte der US-Senator Bernie Sanders mit einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X die kriegerischen Handlungen des Präsidenten seines Landes scharf kritisiert.

Der Senator aus Vermont schrieb dazu: „In Amerika brauchen wir Hunderte neue Krankenhäuser und Kliniken. Wir brauchen Tausende neue Kinderbetreuungseinrichtungen.“

Bernie Sanders fügte hinzu: „Wir brauchen Millionen neuer erschwinglicher Wohneinheiten. Wir brauchen keine weiteren 500 Milliarden Dollar für das Militär und endlose Kriege.“