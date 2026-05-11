1.700 Verstöße gegen die Waffenruhe im Libanon durch Tel Aviv in drei Wochen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RT erklärte der libanesische Informationsminister, dass allein in drei Wochen über 1.700 Verstöße gegen die Waffenruhe durch das israelische Regime gegen den Libanon registriert wurden.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab am Sonntag bekannt, dass die Zahl der Märtyrer der israelischen Angriffe seit dem 2. März 2026 auf 2.846 gestiegen ist.

Das libanesische Gesundheitsministerium betonte außerdem, dass 8.693 Menschen infolge dieser Angriffe verletzt wurden.

Laut diesem Bericht wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums in den letzten 24 Stunden 51 Menschen getötet.