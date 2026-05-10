Rom: Wir werden definitiv keinen Krieg gegen den Iran führen

Laut Nachrichtenagentur Abna erklärte Italiens Außenminister Antonio Tajani in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera als Reaktion auf die Äußerungen und die Haltung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Rom wegen der Nichtbeteiligung des Landes an der illegalen amerikanisch-israelischen Aggression gegen den Iran: Unsere Allianz (mit Washington) ist stark, und diese Allianz gilt Amerika, nicht Trump, Obama oder Biden.

Italiens Außenminister sagte: Eine nachhaltige Waffenruhe und ein Rahmen internationaler Vereinbarungen (in Westasien) sind notwendig. Auch Amerika braucht Europa und Italien. Die Schwächung eines Kontinents wie unseres und eines Landes wie unseres, die strategisch und wirtschaftlich notwendig sind, auch für die Sicherheit des gesamten Westens, nützt niemandem.

Antonio Tajani fügte hinzu: Ich möchte ganz klar sagen. Es ist nicht richtig zu behaupten, Italien habe nichts getan. Italien ist das Land, das den größten Beitrag zu internationalen Friedenssicherungseinsätzen leistet, sowohl mit der UNO als auch mit der NATO. Ich verweise insbesondere auf den Libanon, wo wir nicht nur an der UNIFIL-Mission teilnehmen, sondern bereit sind, mehr zu tun.

Er fügte hinzu: Unsere Beziehungen (zu Amerika) bestehen fort, und wir brauchen sie genauso, wie sie uns brauchen. Wir waren nicht in die iranische Angelegenheit verwickelt, wir wurden nicht einmal informiert. Wir haben auch ein gemeinsames Ziel, die Region zu beruhigen; wir hoffen auf einen Dialog, der zu Frieden führt. Wir wollen definitiv keinen Krieg (mit dem Iran) führen; aber wir werden alles Notwendige tun, um die Achtung des internationalen Seerechts zu gewährleisten.