Pakistans Premierminister: Wir haben Irans Antwort auf das US-Angebot erhalten

Laut Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Shehbaz Sharif, Premierminister Pakistans, heute, am Sonntag, dass der Armeechef seines Landes den Erhalt der iranischen Antwort auf das US-Angebot gemeldet habe.

Gemäß diesem Medienbericht sagte der pakistanische Premierminister dazu, dass Feldmarschall Asim Munir, der Armeechef seines Landes, ihn informiert habe, dass die Antwort Irans auf das US-Angebot eingetroffen sei.

Dies geschieht, während eine pakistanische diplomatische Quelle vor wenigen Stunden mitteilte, dass die Antwort Irans kurz zuvor eingegangen und an die amerikanische Seite übermittelt worden sei.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hatte zuvor mehrmals erklärt, dass die Ansichten und Überlegungen Irans zu den US-Vorschlägen nach Abschluss der Prüfungen und der endgültigen Zusammenfassung übermittelt werden.

Gemäß dem vorgeschlagenen Plan werden sich die Gespräche in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren.