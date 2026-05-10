Sanders an Trump: Amerika braucht Krankenhäuser, keine endlosen Kriege

Laut Nachrichtenagentur Abna kritisierte Bernie Sanders, führender US-Senator, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X die kriegerischen Aktionen des Präsidenten seines Landes scharf.
Der Senator aus Vermont schrieb dazu: In Amerika brauchen wir Hunderte neue Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen Tausende neue Kinderbetreuungszentren.
Bernie Sanders fügte hinzu: Wir brauchen Millionen neue erschwingliche Wohneinheiten. Wir müssen keine weiteren 500 Milliarden Dollar für das Militär und endlose Kriege ausgeben.
10 Mai 2026 - 23:50
News ID: 1812563
Source: ABNA
Ein führender US-Senator erklärte gegenüber Trump: Wir brauchen Hunderte von Krankenhäusern und Kliniken, keine endlosen Kriege.
Laut Nachrichtenagentur Abna kritisierte Bernie Sanders, führender US-Senator, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X die kriegerischen Aktionen des Präsidenten seines Landes scharf.
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