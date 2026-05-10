Sanders an Trump: Amerika braucht Krankenhäuser, keine endlosen Kriege

Laut Nachrichtenagentur Abna kritisierte Bernie Sanders, führender US-Senator, in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X die kriegerischen Aktionen des Präsidenten seines Landes scharf.

Der Senator aus Vermont schrieb dazu: In Amerika brauchen wir Hunderte neue Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen Tausende neue Kinderbetreuungszentren.

Bernie Sanders fügte hinzu: Wir brauchen Millionen neue erschwingliche Wohneinheiten. Wir müssen keine weiteren 500 Milliarden Dollar für das Militär und endlose Kriege ausgeben.