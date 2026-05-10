Iran hat auf den vorgeschlagenen Friedenstext der USA geantwortet

Laut Nachrichtenagentur Abna wurde die Antwort der Islamischen Republik Iran auf den letzten vorgeschlagenen Friedenstext der USA heute über einen pakistanischen Vermittler übermittelt.

Der Sprecher des Außenministeriums hatte zuvor mehrmals erklärt, dass die Ansichten und Überlegungen Irans zu den US-Vorschlägen nach Abschluss der Prüfungen und der endgültigen Zusammenfassung übermittelt werden.

Gemäß dem vorgeschlagenen Plan werden sich die Gespräche in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren.