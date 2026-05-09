Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, verspottete Tucker Carlson, der bekannte amerikanische Moderator, die Position von Friedrich Merz, dem deutschen Bundeskanzler, gegenüber dem iranischen Atomprogramm.

In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Zeit betonte er: „Merz hat gesagt, dass er mit US-Präsident Donald Trump über die Notwendigkeit übereinstimmt, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern!“

Tucker fügte hinzu: „Wirklich, Herr Merz? Ihr Land steht am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und die Energiepreise sind dort doppelt so hoch wie in den USA. Und Sie machen sich Sorgen darüber, ob Iran Atomwaffen haben wird?“

Es ist erwähnenswert, dass Merz sich wiederholt gegen Iran positioniert hat, um Trumps Gunst zu gewinnen.