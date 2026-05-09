Russland: Die USA haben immer noch nicht begriffen, dass Erpressung gegen Iran nicht funktioniert

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Michail Uljanow, der Ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, mit einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die USA immer noch nicht verstehen, dass Erpressung und Einschüchterung bei den Iranern nicht funktionieren.

Dieser Beitrag Uljanows wurde als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen Trumps über einen sogenannten Atomangriff veröffentlicht.

Zuvor hatte er auch gesagt, dass die USA und das israelische Regime versucht hätten, die nationale Souveränität des Iran zu untergraben, aber dabei kein Ergebnis erzielt hätten.