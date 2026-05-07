The Washington Post: Iran hat mindestens 228 US-Strukturen oder Ausrüstungsgegenstände getroffen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, haben gemäß einer Analyse der Washington Post von heute, Mittwoch, veröffentlichten Satellitenbildern die Vergeltungsschläge Irans weitaus größere Zerstörungen an US-Militäreinrichtungen in ganz Westasien verursacht, als US-Beamte öffentlich zugeben.

Die Washington Post schreibt: „Diese Untersuchung dokumentierte 228 beschädigte Strukturen und Ausrüstungsgegenstände auf 15 US-Stützpunkten, darunter 217 Gebäude und 11 militärische Einrichtungen. Mehr als die Hälfte der Schäden ereignete sich im Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain und auf drei (US-)Stützpunkten in Kuwait.“

Nach Eingeständnis der Washington Post ist das Ausmaß der Zerstörung weitaus größer, als die USA öffentlich preisgegeben haben.

Ein US-Beamter sagte der Zeitung, dass die Angriffe Patriot-Raketenabwehrsysteme in Bahrain und Kuwait, eine Satellitenschüssel in der maritimen Unterstützungseinrichtung in Bahrain sowie THAAD-Raketenabwehrsysteme in Jordanien und den VAE zerstört hätten.

Laut der Washington Post wurde auch ein E-3 Sentry-Führungs- und Kontrollflugzeug auf der Luftbasis Prinz Sultan in Saudi-Arabien von Iran zerstört, nachdem es wiederholt an einem ungeschützten Ort stationiert worden war. Ein Betankungstanker wurde ebenfalls zerstört.