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The Washington Post: Iran hat mindestens 228 US-Strukturen oder Ausrüstungsgegenstände getroffen

7 Mai 2026 - 23:56
News ID: 1811273
Source: ABNA
The Washington Post: Iran hat mindestens 228 US-Strukturen oder Ausrüstungsgegenstände getroffen

Die Washington Post räumte unter Berufung auf Satellitenbilder ein, dass Iran mindestens 228 Strukturen oder Ausrüstungsgegenstände auf US-Stützpunkten in der Region getroffen hat.

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, haben gemäß einer Analyse der Washington Post von heute, Mittwoch, veröffentlichten Satellitenbildern die Vergeltungsschläge Irans weitaus größere Zerstörungen an US-Militäreinrichtungen in ganz Westasien verursacht, als US-Beamte öffentlich zugeben.

Die Washington Post schreibt: „Diese Untersuchung dokumentierte 228 beschädigte Strukturen und Ausrüstungsgegenstände auf 15 US-Stützpunkten, darunter 217 Gebäude und 11 militärische Einrichtungen. Mehr als die Hälfte der Schäden ereignete sich im Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain und auf drei (US-)Stützpunkten in Kuwait.“

Nach Eingeständnis der Washington Post ist das Ausmaß der Zerstörung weitaus größer, als die USA öffentlich preisgegeben haben.

Ein US-Beamter sagte der Zeitung, dass die Angriffe Patriot-Raketenabwehrsysteme in Bahrain und Kuwait, eine Satellitenschüssel in der maritimen Unterstützungseinrichtung in Bahrain sowie THAAD-Raketenabwehrsysteme in Jordanien und den VAE zerstört hätten.

Laut der Washington Post wurde auch ein E-3 Sentry-Führungs- und Kontrollflugzeug auf der Luftbasis Prinz Sultan in Saudi-Arabien von Iran zerstört, nachdem es wiederholt an einem ungeschützten Ort stationiert worden war. Ein Betankungstanker wurde ebenfalls zerstört.

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