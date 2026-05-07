Wieder einmal der „6. Mai“ – der Tag von Trumps Niederlage im Roten Meer und in der Straße von Hormuz

Nachrichtenagentur Abna, internationale Redaktion: Am 6. Mai 2025 endete die militärische Präsenz der USA an der Küste des Roten Meeres im Jemen, und amerikanische Schiffe wurden vor den jemenitischen Streitkräften zur Flucht gezwungen.

Der jemenitische Widerstand bewies in diesem Konflikt der Welt, dass das Kräftegleichgewicht nicht mehr an der militärischen Stärke und der Anzahl der Flugzeugträger gemessen wird, sondern am Willen einer Armee und einer Nation, die nicht zurückweicht und unbesiegbar ist.

Das Scheitern der militärischen Abschreckung der USA in Bab al-Mandab und Hormuz

Die Widersprüche Donald Trumps, des US-Präsidenten, und die Ratlosigkeit seiner Regierung bei der heutigen Aggression gegen die Islamische Republik Iran erinnern uns an die Widersprüche und die Ratlosigkeit seiner Regierung während der militärischen Aggression gegen den Jemen. Trump, der in den letzten Monaten die Illusion hatte, den Krieg gegen den Iran innerhalb weniger Wochen zu beenden, hegte zuvor auch die Illusion, den Jemen in wenigen Wochen zu erobern, um die Seepassage für die Navigation des zionistischen Feindes im Roten Meer zu öffnen.

Die Trump-Administration setzte damals, basierend auf der Illusion von Stärke und Abschreckung, einen begrenzten Zeitrahmen für ihre Invasion im Jemen fest und behauptete, diese Angriffe würden nicht länger als „einige Wochen“ dauern, aber der Verlauf der Kriegsereignisse gestaltete sich nicht zu seinen Gunsten.

Die große amerikanische Militärflotte stand nach 52 Tagen militärischer Aggression gegen den Jemen, in denen sie über 1700 Luft- und Seeangriffe durchführte, vor einer schwierigen Bodenrealität, die von Sanaa auferlegt wurde.

Die jemenitische Armee überraschte Washington in dieser Zeit mit ihren effektiven militärischen Fähigkeiten, schoss sieben MQ-9-Aufklärungsdrohnen ab, und noch wichtiger, sie zwang den Flugzeugträger Harry S. Truman vorzeitig zur Flucht und zwang auch die Träger Vinson und Eisenhower mit ihren Raketen und Drohnen zur Flucht, so dass die Geschwindigkeit dieser Schiffe während der Flucht dazu führte, dass ein fortschrittlicher amerikanischer F-18-Kampfjet in die warmen Gewässer der Region stürzte und versank.

Als Washington schließlich erkannte, dass eine Offensivoperation gegen den Jemen nicht die gewünschten Ergebnisse bringen konnte und enorme Kosten für seine Wirtschaft und seine Militärindustrie verursachte, zog es es vor, sich aus der Region zurückzuziehen und sich wieder einer politischen Lösung, internationaler Vermittlung und einem Abkommen zuzuwenden.

Ein Abkommen, das von Oman unterstützt wurde, war für den Ausstieg Amerikas aus der Krise im Roten Meer „notwendig“, um mit weniger Gesichtsverlust aus diesem Krieg herauszukommen. Dies geschah, während Trump versuchte, der öffentlichen Meinung vorzugaukeln, dass Sanaa kapituliert habe. Dieses Abkommen war letztlich ein Sieg für den Jemen und ein Eingeständnis des neuen abschreckenden Gleichgewichts, das der Jemen der Region auferlegt hatte, wobei er in seiner Unterstützung für Gaza und Palästina keine Zugeständnisse an den Feind machte und die Seeblockade des zionistischen Regimes fortsetzte.

Das omanische Waffenstillstandsabkommen zwischen Sanaa und Washington war eine bedeutende Wende im Verlauf des Konflikts, brach die Illusion amerikanischen Stolzes und Herrschaftsanspruchs in der Region, und genau das erwarten wir auf dem jetzigen Stadium des amerikanisch-zionistischen Konflikts mit dem Iran. Dieses Abkommen zerstörte die amerikanische Abschreckung in der Region, auferlegte die amerikanischen Seestreitkräfte in der Region neue und schwierige Bedingungen und schrieb ein neues Ende für die Ära der amerikanischen Flugzeugträger. Dies ist etwas, das auch das amerikanische Magazin The Atlantic erwähnte, und viele Angehörige der US-Marine, Soldaten und Offiziere, und sogar Trump selbst, beschrieben die Jemeniten als mutig.