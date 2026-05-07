Iran widersteht, ohne sein Atom- und Raketenprogramm aufzugeben

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, gab die Zeitung „Yedioth Ahronoth“ in einem Bericht zu: „Der politische Optimismus zu Beginn des Krieges gegen Iran hat sich, nachdem der Erfolg Teherans beim Widerstand gegen den Druck offensichtlich wurde, in Pessimismus verwandelt.“

In dem Bericht dieser israelischen Zeitung heißt es weiter: „Nachdem Trump auf ein Abkommen mit Iran zusteuert, das die Kriegsziele nicht verwirklicht, hat der Pessimismus zugenommen.“

„Yedioth Ahronoth“ fügt hinzu: „Hohe Vertreter der Likud-Partei glauben, dass Netanjahu bei den kommenden Wahlen scheitern könnte, wenn Israel keinen großen Sieg über Iran erringt.“

Laut dem genannten Bericht: „Iran hat es geschafft, Widerstand zu leisten, ohne sein Atomprogramm und seine ballistischen Raketen aufzugeben.“