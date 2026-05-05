Pakistan: Waffenstillstand in der Region muss eingehalten werden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera betonte Shehbaz Sharif, der Premierminister Pakistans: „Der Waffenstillstand in der Region muss respektiert und eingehalten werden.“

Er fügte hinzu, dass die Einhaltung des Waffenstillstands dazu diene, der Diplomatie im Rahmen von Gesprächen eine Chance zu geben.

Dies geschieht, während die USA durch die Verletzung der Bestimmungen des Waffenstillstands in der Region der Straße von Hormus und des Persischen Golfs Schikanierungs- und kriegerische Aktivitäten durchführen, um die Lage zu destabilisieren.