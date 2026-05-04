Seezwischenfall nahe den VAE

Laut der Nachrichtenagentur ABNA gab die britische Organisation für Seeverkehrsoperationen heute, Montag, eine Erklärung heraus, in der sie behauptete, dass sich ein Seezwischenfall westlich des Hafens von Saqr in den VAE ereignet habe.

Laut der Behauptung dieser Website hat die Organisation einen Bericht über einen Vorfall 14 Seemeilen westlich von Mina Saqr in den VAE erhalten.

Die britische Organisation für Seeverkehrsoperationen erhielt von einer dritten Partei Informationen über einen Schiffsbrand und forderte die Schiffe in der Umgebung auf, einen sicheren Abstand einzuhalten.

Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt, und es wurden auch keine Umweltauswirkungen gemeldet.