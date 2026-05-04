Amir Hatami: Die Sicherheit der Region Hormus ist Irans rote Linie

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Amir Hatami, Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik Iran, auf seiner persönlichen Seite auf X: «Im Namen des allmächtigen Gottes. Die Söhne des iranischen Volkes sind die wachsamen Augen des Persischen Golfs. Jeder Zentimeter dieser Gewässer liegt in Reichweite unseres Willens. Amerikanische Zerstörer hofften mit der List der Radar-Abschaltung, sich der Straße von Hormus zu nähern; aber unsere Antwort war Feuer. Marschflugkörper und Kampfdrohnen stiegen auf. Die Sicherheit dieser Region ist Irans rote Linie.»