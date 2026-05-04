Sardar Mohebbi: Gegen Zuwiderhandelnde Schiffe wird entschlossen vorgegangen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Sardar Hossein Mohebbi, Sprecher und stellvertretender Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der Islamischen Revolutionsgarden, als Reaktion auf die unbegründeten Erklärungen amerikanischer Beamter und Institutionen zu maritimen Fragen und zum Persischen Golf sowie auf die Mitteilungen des British Institute of Maritime Trade: „Es hat keine Änderung im Verwaltungsprozess der Straße von Hormus gegeben. Jede maritime Bewegung von zivilen und Handelsschiffen, die den von der Marine der Revolutionsgarden ausgegebenen Transitprotokollen entspricht und auf dem abgestimmten Weg erfolgt, wird sicher und geschützt sein.“

„Andere Seeaktivitäten, die gegen die erklärten Grundsätze der Marine der Revolutionsgarden verstoßen, werden mit ernsthaften Gefahren konfrontiert. Zuwiderhandelnde Schiffe werden entschlossen gestoppt.“

„Es ist notwendig, dass alle Schifffahrtsgesellschaften und Transportversicherer die Mitteilungen der Islamischen Revolutionsgarden beachten.“