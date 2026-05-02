37 Amazon-Dienste in den Emiraten durch Angriff auf Iran gestört – Wiederherstellung dauert Monate

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Khaleej Times erklärte Amazon, dass die Wiederherstellung der Cloud-Computing-Operationen in den VAE, die im Krieg Amerikas gegen Iran beschädigt wurden, voraussichtlich mehrere Monate dauern werde.

Die Rechenzentren von Amazon in der Region des Persischen Golfs wurden Anfang März während des Angriffs der USA und des zionistischen Regimes auf Iran zum Ziel von Drohnenangriffen, was die Cloud-Dienste störte und ihre Wiederherstellung verlängerte.

Ein Amazon-Sprecher erklärte als Reaktion auf das neueste Update zu einem damit verbundenen Vorfall, dass das neueste Update am 30. April stattgefunden habe und sich auf frühere Betriebsprobleme im März beziehe.

„Amazon Web Services“ ist der weltweit größte Anbieter von Cloud-Computing-Diensten mit Kunden weltweit. Zu seinen Hauptkunden gehören Unternehmen wie Netflix, BMW und Pfizer sowie große Finanzinstitute, Mediengruppen und Organisationen des öffentlichen Sektors. Diese Dienste sind auch der wichtigste Profitabilitätsfaktor des Unternehmens.

Gemäß der auf der Website von „Amazon Web Services“ veröffentlichten Lagebeschreibung hat das Unternehmen seinen Kunden empfohlen, alle verfügbaren Ressourcen in andere Regionen zu verlagern und unzugängliche Ressourcen so schnell wie möglich aus entfernten Backups wiederherzustellen.