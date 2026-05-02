General Esadi: Für den Feind sind überraschende Aktionen vorgesehen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA analysierte General „Mohammad Jafar Esadi“ in einem Interview die Entwicklungen in der Region und die Möglichkeit von Spannungen zwischen Iran und Amerika: Ein erneuter Konflikt zwischen Iran und Amerika ist wahrscheinlich, und die Beweise zeigen, dass Amerika sich an keinen Pakt oder Vertrag hält. Die Maßnahmen und Äußerungen amerikanischer Verantwortlicher sind größtenteils medienwirksam, um erstens einen Ölpreisverfall zu verhindern und zweitens aus der Sackgasse herauszukommen, die sie selbst geschaffen haben.

General Esadi sagte: Die Einschätzung des Militärs ist, dass Amerika, ob es nun eine Operation gegen Iran durchführt oder nicht, in diese Falle geraten ist und keinen Ausweg hat. So wie unser schahid Imam sagte, dass das zionistische Regime nicht mehr so sein wird wie vor der Al-Aqsa-Flut, so wird auch der Zustand Amerikas nicht mehr zu dem Amerika vor dem Angriff auf Iran zurückkehren. Die Welt hat die Wahrheit Amerikas erkannt, und so sehr es auch Bosheit zeigt, ist es nicht mehr jenes Amerika, vor dem viele Angst hatten.

Der stellvertretende Inspektionschef des Zentralen Stützpunktes Chatam al-Anbiya erklärte auch zur Antwort der Streitkräfte auf jedes erneute Abenteuer und jede Dummheit der Amerikaner: Wir verfügen über vollständige Bereitschaft, um jeder feindlichen Handlung zu begegnen.

Er sagte, dass unsere Streitkräfte ihren Erfolg der Einheit und der epischen Präsenz des geliebten Volkes auf den Straßen und Plätzen verdanken, und fügte hinzu: Gott sei Dank ist die Einheit, auf die Imam Chomeini und unser schahid Führer bestanden haben, heute trotz aller üblen Propaganda der Feinde verwirklicht worden, und das Land ist geeint.

General Esadi fügte hinzu: Nicht nur die Streitkräfte und das Volk, sondern auch die politischen Gruppen, die teilweise Meinungsverschiedenheiten hatten, haben heute erkannt, dass sie die Einheit bewahren müssen. Diese Einheit ist unser Trumpf, daher sind wir nicht besorgt, dass Amerika erneut angreifen will.

Der stellvertretende Inspektionschef des Zentralen Stützpunktes Chatam al-Anbiya betonte, dass für den Feind überraschende Aktionen vorgesehen seien: Wie die zuständigen Verantwortlichen sagten, sind Maßnahmen zur Abwehr einer erneuten Kriegstreiberei der Feinde vorgesehen, die sich ihrer Vorstellungskraft entziehen.