Irakischer Politiker: Neue Regierung wird unabhängig von US-Diktaten gebildet

Er fügte hinzu, dass die Amerikaner zuvor ihren Unmut über die Ernennung al-Oudeis zum Ausdruck gebracht hatten, da seine Auswahl nicht den Wünschen und dem Willen der USA entsprach und diese nach einem Ersatz suchten. Die Regierung Trumps lehnt jede Persönlichkeit ab, die gegen die Interessen dieses Landes arbeitet.

Al-Dhari betonte, dass al-Oudei den Prozess der Regierungsbildung schnell einleiten wird, nachdem er das grüne Licht von der Mehrheit der wichtigen Politiker und politischen Parteien erhalten hat.