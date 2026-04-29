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Irakischer Politiker: Neue Regierung wird unabhängig von US-Diktaten gebildet

29 April 2026 - 14:04
News ID: 1807747
Source: ABNA
Irakischer Politiker: Neue Regierung wird unabhängig von US-Diktaten gebildet

Ein Anführer der al-Anbar-Koalition im Irak hat auf die Bildung einer neuen Regierung hingewiesen, die fernab von US-Diktaten stattfindet. Laut einem Bericht von Abna, zitiert aus Al-Ma’louma, erklärte Mohammed al-Dhari, ein Anführer der al-Anbar-Koalition im Irak, dass Ali al-Oudei, der designierte Premierminister des Landes, sich den US-Druck bezüglich des Mechanismus zur Bildung der neuen Regierung nicht gefallen lässt und allen politischen Gruppen eine Beteiligung an diesem Prozess – unabhängig von externen Diktaten – ermöglicht.

Er fügte hinzu, dass die Amerikaner zuvor ihren Unmut über die Ernennung al-Oudeis zum Ausdruck gebracht hatten, da seine Auswahl nicht den Wünschen und dem Willen der USA entsprach und diese nach einem Ersatz suchten. Die Regierung Trumps lehnt jede Persönlichkeit ab, die gegen die Interessen dieses Landes arbeitet.

Al-Dhari betonte, dass al-Oudei den Prozess der Regierungsbildung schnell einleiten wird, nachdem er das grüne Licht von der Mehrheit der wichtigen Politiker und politischen Parteien erhalten hat.

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