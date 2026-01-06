Maduro vor Gericht: „Ich bin der Präsident von Venezuela; ich betrachte mich als Kriegsgefangener“

Laut Reuters sagte Nicolás Maduro vor dem US-Gericht: „Ich bin der Präsident von Venezuela, ich betrachte mich als Kriegsgefangener.“ Er fügte hinzu: „Ich wurde in meinem Haus in Caracas festgenommen.“ In dem Verfahren wegen Terrorismus und Drogenhandels beteuerte er seine Unschuld: „Ich bin unschuldig, ich bin ein ehrenhafter Mann, ich bin der Präsident.“

Al Jazeera berichtete, dass Maduro wegen fadenscheiniger Anschuldigungen vor Gericht steht. Er wird von Barry J. Pollack vertreten, der für die Freilassung von Julian Assange bekannt ist. Laut NBC informierte der Richter Maduro und seine Frau über ihr Recht auf konsularischen Beistand. Die New York Times berichtete, dass Maduro die Anklageschrift erst im Gerichtssaal zum ersten Mal sah. Die nächste Anhörung wurde für den 17. März angesetzt. Sein Anwalt beantragte eine künftige Freilassung auf Kaution. Der Prozess dauerte etwa 30 Minuten.