Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) berichtete das Wall Street Journal, dass US-Präsident Donald Trump einen Geheimdienstbericht geprüft habe, wonach die venezolanische Opposition mit großen Problemen bei der vorübergehenden Verwaltung des Landes konfrontiert wäre. Dem Bericht zufolge seien Personen aus dem bestehenden System am besten geeignet, Venezuela in einer Übergangsphase nach Maduro zu führen. Diese Analyse war ein Faktor dafür, dass Trump den Vizepräsidenten von Maduro anstelle der Oppositionsführerin María Machado unterstützte.