Dänische Premierministerin: Trump muss seine Drohungen gegen Grönland stoppen

Der US-Präsident sagte heute in einem Interview mit "The Atlantic", dass die USA nach Venezuela nun auch Grönland bräuchten. Er betonte, dass Caracas möglicherweise nicht das letzte Land sei, das Opfer einer Intervention Washingtons wird. Analysten sehen in dieser Haltung ein weiteres Beispiel für Washingtons Ansatz von Druck und Einmischung in sensiblen und strategischen Regionen der Welt.