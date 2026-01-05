Dänische Premierministerin: Trump muss seine Drohungen gegen Grönland stoppen

Der US-Präsident sagte heute in einem Interview mit "The Atlantic", dass die USA nach Venezuela nun auch Grönland bräuchten. Er betonte, dass Caracas möglicherweise nicht das letzte Land sei, das Opfer einer Intervention Washingtons wird. Analysten sehen in dieser Haltung ein weiteres Beispiel für Washingtons Ansatz von Druck und Einmischung in sensiblen und strategischen Regionen der Welt.
Die dänische Premierministerin forderte den US-Präsidenten auf, seine Drohungen bezüglich Grönlands einzustellen. Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonte Mette Frederiksen als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von Donald Trump über den Kauf oder die Annexion der Insel Grönland, dass die USA kein Recht haben, eines der drei abhängigen Gebiete des dänischen Königreichs zu übernehmen, und jeglichen illegalen Druck unterlassen müssen.
