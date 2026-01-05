Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Yaum betonte Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, dass die Entführung des venezolanischen Präsidenten durch die USA nichts mit dem Thema Drogenhandel zu tun habe. Es ginge nur um das Öl, was US-Beamte bereits offen zugegeben hätten.

In Reaktion auf Trumps Aussagen, dass die USA die Verwaltung Venezuelas übernehmen würden, fügte er hinzu, dass die USA das Land nicht aus der Ferne regieren könnten. Medwedew ergänzte, dass die USA möglicherweise beabsichtigen, diese Operation gegenüber dem Kiewer Regime zu wiederholen. Er bezeichnete das Vorgehen als illegal, aber im Einklang mit Washingtons ständiger Politik der Dominanz über die Ressourcen anderer Länder, was sich auch bei den seltenen Mineralien der Ukraine zeige.