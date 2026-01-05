Trump lobt Gewaltanwendung der US-Streitkräfte beim Angriff auf Venezuela

Bezüglich möglicher Verletzungen Maduros sagte er: „Unsere Truppen waren sehr gewalttätig, und er tat gut daran, keinen Widerstand zu leisten. Die Operation war mit Gewalt verbunden.“ Trump hatte zuvor erklärt, dass bei dieser Operation mehrere Leibwächter des venezolanischen Präsidenten getötet wurden. Experten glauben, dass das Ziel der USA darin besteht, den Präsidenten zu entführen und Caracas zur Kapitulation zu zwingen. Verschiedene Länder weltweit erklärten das Vorgehen Washingtons als Verstoß gegen die UN-Charta.