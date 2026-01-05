Palästinenser bei Razzia zionistischer Besatzungsmächte in Qalqilya verletzt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum ereigneten sich die Schüsse in der Nähe des Übergangs „Ma'ale Shomron“ östlich der Stadt Azzun, wo zionistische Soldaten ein ziviles palästinisches Fahrzeug ins Visier nahmen.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, dass medizinische Teams zwei Fälle von Verletzungen durch scharfe Munition behandelten. Ein 18-jähriger Mann wurde am Bein und ein 14-jähriges Mädchen am Arm getroffen. Beide wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.