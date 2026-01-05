Tel Avivs Behauptung über Verhandlungen mit dem Jolani-Regime in Paris

Diese Quellen fügten hinzu, dass die genannten Verhandlungen unter der Aufsicht der USA stattfinden. Die Trump-Regierung strebt eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und dem zionistischen Regime an. Es wird zudem behauptet, dass die Verhandlungen zwei Tage dauern werden und Tom Barrack, Trumps Gesandter für Syrien, sowie Assad al-Shibani, der Außenminister des Jolani-Regimes, zusammen mit einem israelischen Team teilnehmen werden.