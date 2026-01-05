Tel Avivs Behauptung über Verhandlungen mit dem Jolani-Regime in Paris

Diese Quellen fügten hinzu, dass die genannten Verhandlungen unter der Aufsicht der USA stattfinden. Die Trump-Regierung strebt eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und dem zionistischen Regime an. Es wird zudem behauptet, dass die Verhandlungen zwei Tage dauern werden und Tom Barrack, Trumps Gesandter für Syrien, sowie Assad al-Shibani, der Außenminister des Jolani-Regimes, zusammen mit einem israelischen Team teilnehmen werden.
5 Januar 2026 - 09:49
News ID: 1769637
Source: ABNA
Zionistische Quellen behaupten, dass Verhandlungen zwischen Tel Aviv und dem Jolani-Regime in Paris stattfinden. Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der israelische Sender Kanal 12 unter Berufung auf Quellen, dass hochrangige syrische und zionistische Beamte am heutigen Montag in Paris zusammenkommen sollen, um die Verhandlungen über ein Sicherheitsabkommen zwischen Tel Aviv und Damaskus wieder aufzunehmen.
