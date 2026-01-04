  1. Home
China: US-Aggression gegen Venezuela ist eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts

4 Januar 2026 - 08:04
Das chinesische Außenministerium erklärte, dass Peking die militärische Aggression der USA in Venezuela entschieden ablehne und Washington auffordere, das Völkerrecht einzuhalten und die Verletzung der Souveränität anderer Länder einzustellen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera verurteilte China den US-Militärangriff aufs Schärfste. In der Erklärung des Außenministeriums heißt es: „Wir sind tief schockiert und verurteilen die unverhohlene Gewaltanwendung der USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsidenten aufs Schärfste.“

Das Ministerium betonte: „Das hegemoniale Vorgehen der USA ist eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts, ein Angriff auf die Souveränität Venezuelas und eine Bedrohung für den Frieden. Wir fordern die USA auf, die Verletzung der Sicherheit anderer Länder zu stoppen.“ Dies geschah, nachdem Donald Trump einen massiven Angriff und die Festnahme von Nicolás Maduro und seiner Frau verkündet hatte.

