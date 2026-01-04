China: US-Aggression gegen Venezuela ist eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera verurteilte China den US-Militärangriff aufs Schärfste. In der Erklärung des Außenministeriums heißt es: „Wir sind tief schockiert und verurteilen die unverhohlene Gewaltanwendung der USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsidenten aufs Schärfste.“

Das Ministerium betonte: „Das hegemoniale Vorgehen der USA ist eine gefährliche Verletzung des Völkerrechts, ein Angriff auf die Souveränität Venezuelas und eine Bedrohung für den Frieden. Wir fordern die USA auf, die Verletzung der Sicherheit anderer Länder zu stoppen.“ Dies geschah, nachdem Donald Trump einen massiven Angriff und die Festnahme von Nicolás Maduro und seiner Frau verkündet hatte.