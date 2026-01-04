Frankreich: US-Vorgehen gegen Maduro verstößt gegen das Völkerrecht

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf France 24 erklärte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot in einer Nachricht auf der Plattform X, dass die US-Militäroperation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro im Widerspruch zu den Grundsätzen des Völkerrechts stehe.

In der Nachricht heißt es: „Die Militäroperation, die zur Verhaftung Maduros führte, verletzt den Grundsatz des Gewaltverzichts, der die Basis des Völkerrechts bildet.“ Der französische Außenminister schrieb weiter: „Paris betont erneut, dass keine dauerhafte politische Lösung von außen aufgezwungen werden kann und nur das Volk eines Landes über seine Zukunft entscheiden kann.“

Zuvor hatte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek Saab die Entführung des Präsidenten verurteilt und seine Freilassung gefordert.