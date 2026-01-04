Russland und Belarus fordern sofortige Rückkehr von Maduro und seiner Frau nach Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Al-Yaum erklärte das russische Außenministerium: „Moskau und Minsk verurteilen die US-Aggression gegen Venezuela, die einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.“

In der Folge betonten der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein belarussischer Amtskollege: „Die sofortige Freilassung des rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro, und seiner Frau sowie deren Rückkehr in ihr Land ist zwingend erforderlich.“ Lawrow und sein belarussischer Amtskollege Maxim Ryschenkow unterstrichen zudem die Notwendigkeit, die Bedingungen für eine Lösung der Venezuela-Krise durch Dialog zu beschleunigen.