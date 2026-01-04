US-Kongressabgeordnete lehnen Trumps Militärintervention in Venezuela ab

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte der demokratische Senator und stellvertretende Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Senats, Jack Reed: „Trump hat ohne Genehmigung einen Krieg gegen ein fremdes Land begonnen. Was geschah, war ein eklatantes Versagen der Verfassung, da nur der Kongress die Befugnis hat, Krieg zu erklären, nicht der Präsident.“

Die Abgeordnete Ayanna Pressley bezeichnete die Bombardierung Venezuelas und die Entführung Maduros als „klaren Verstoß gegen die US-Verfassung und das Völkerrecht“. Sara Jacobs betonte: „Trump hat Amerika in einen kostspieligen und unnötigen Krieg gestürzt, obwohl er seinen Wahlkampf auf das Ende von Kriegen aufgebaut hatte.“ Melanie Stansbury nannte die Militäroperation illegal und forderte den Kongress auf, Trumps Maßnahmen sofort zu stoppen.