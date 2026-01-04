Maduros Vizepräsidentin wird Interimspräsidentin von Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete AFP, dass der Oberste Verfassungsgerichtshof von Venezuela Delcy Rodríguez, der Vizepräsidentin unter Maduro, die Anweisung erteilt hat, vorübergehend die Vollmachten des Präsidenten zu übernehmen.

Unterdessen erklärte das brasilianische Außenministerium: „In Abwesenheit von Nicolás Maduro, der in den USA festgehalten wird, erkennen wir Rodríguez als Übergangspräsidentin des Landes an.“ Das Ministerium betonte zudem, dass die Länder Lateinamerikas und der Karibik ein Sondertreffen abhalten werden, um eine gemeinsame Position zum US-Angriff auf Venezuela festzulegen.