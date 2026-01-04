Netanjahus Begeisterung über die US-Militäraggression gegen Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Nachrichtennetzwerk Quds gratulierte Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, US-Präsident Donald Trump zur militärischen Aggression gegen Venezuela und zur Entführung von Nicolás Maduro und seiner Frau.

Dem Bericht zufolge schickte Netanjahu, der offensichtlich über die Aggression seines Herrn Trump hocherfreut war, eine Botschaft an ihn: „Präsident Trump, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer mutigen und historischen Führung für Freiheit und Gerechtigkeit.“

Der Premierminister des Besatzungsregimes fügte hinzu: „Ich grüße Ihre feste Entschlossenheit und die meisterhafte Arbeit Ihrer tapferen Soldaten.“

Netanjahus Begrüßung der US-Aggression erfolgt vor dem Hintergrund, dass Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einer der Hauptunterstützer des palästinensischen Volkes und ein entschiedener Gegner der zionistischen Besatzung in Palästina ist.