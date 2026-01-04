Jemen: Aggression gegen Venezuela spiegelt politische Einschüchterung und räuberische Natur der USA wider

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das jemenitische Außenministerium in einer Stellungnahme: „Wir verurteilen die US-Aggression gegen Venezuela und die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau mit den schärfsten Worten.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Was die USA getan haben, ist eine flagrante Verletzung der UN-Charta, des Völkerrechts sowie der Souveränität, Stabilität und territorialen Integrität Venezuelas. Dies ist die Fortsetzung einer langen Geschichte der US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Ländern, insbesondere in Lateinamerika.“