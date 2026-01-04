  1. Home
Jemen: Aggression gegen Venezuela spiegelt politische Einschüchterung und räuberische Natur der USA wider

4 Januar 2026 - 08:01
Das jemenitische Außenministerium verurteilte die militärische Aggression der USA gegen Venezuela und bezeichnete diesen Schritt als Spiegelbild von Washingtons Ansatz, der auf politischem Mobbing, Gewaltanwendung, dem Gesetz des Dschungels und der Plünderung von Volksressourcen basiert.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das jemenitische Außenministerium in einer Stellungnahme: „Wir verurteilen die US-Aggression gegen Venezuela und die Entführung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau mit den schärfsten Worten.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Was die USA getan haben, ist eine flagrante Verletzung der UN-Charta, des Völkerrechts sowie der Souveränität, Stabilität und territorialen Integrität Venezuelas. Dies ist die Fortsetzung einer langen Geschichte der US-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Ländern, insbesondere in Lateinamerika.“

