Palästinensische Mutter und ihr Kind sterben bei Brand in Flüchtlingszelt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera ereignete sich der Vorfall im Viertel Al-Daraj im Zentrum von Gaza-Stadt; eine weitere Person wurde verletzt. Das Unglück geschah unter den Bedingungen der anhaltenden israelischen Blockade, die den Zugang zu ausreichender Hilfe verhindert.

In einem weiteren Vorfall starb das kleine Mädchen Malak Rami Ghneim im Lager Nuseirat aufgrund der extremen Kälte. Diese Vorfälle ereignen sich unter extrem schwierigen humanitären Bedingungen, da Hunderttausende Palästinenser in Zelten ohne Sicherheitsvorkehrungen leben. Der Mangel an Strom und Treibstoff zwingt die Menschen zur Nutzung primitiver Heizmittel, was die Brandgefahr erhöht. Die Behinderung lebensnotwendiger Hilfsgüter stellt eine klare Verletzung der Verpflichtungen dar.