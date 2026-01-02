Jemenitischer Präsidialrat fordert „Übergangsrat“ zum Verzicht auf Eskalation auf

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Zeitung „Rai al-Youm“ veröffentlichte Abdullah al-Alimi diese Nachricht, kurz nachdem das offizielle jemenitische Fernsehen berichtet hatte, dass Truppen des Übergangsrats den Flughafen „al-Rayyan“ in Hadramaut gestürmt und geplündert hätten.

Al-Alimi sagte: „Zu Beginn des neuen Jahres betonen wir, dass es noch eine Chance gibt, zur Vernunft zurückzukehren. Dies muss mit einem realen Rückzug aus Hadramaut und al-Mahra beginnen.“ Er warnte, dass die Eröffnung einer neuen Konfliktfront das Leid der erschöpften Bevölkerung verdoppeln würde. Der Südliche Übergangsrat erklärte hingegen, sich nicht aus diesen Provinzen zurückzuziehen, und schickte kürzlich umfangreiche militärische Verstärkung nach Hadramaut.