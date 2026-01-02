Überfälle der israelischen Armee auf verschiedene Gebiete im Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Palestine Today“ stürmten israelische Soldaten heute im Morgengrauen mehrere Städte und Dörfer im Westjordanland. Palästinensische Quellen berichteten von einem Angriff auf Bal'a östlich von Tulkarm. Gleichzeitig meldeten lokale Quellen das Eindringen der Besatzungstruppen in Halhul nördlich von Hebron.

Zudem hielten die Besatzungstruppen in Dschenin einen Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds an. Während des Einsatzes in Halhul stürmten sie ein Wohnhaus und durchsuchten mehrere weitere Häuser. Gleichzeitig drangen israelische Soldaten in Dura südlich von Hebron ein. Lokale Quellen gaben an, dass die Soldaten in Halhul Blendgranaten einsetzten und die Durchsuchungsaktionen weiterhin andauern.