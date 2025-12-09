Chinas Reaktion auf die Veröffentlichung der neuen Version des Nationalen Sicherheitsdokuments der USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Zeitung China Daily betonte Gao Jiayi, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, als Reaktion auf die neue Version des Nationalen Sicherheitsdokuments der USA, dass die Lösung der Taiwan-Frage ausschließlich das chinesische Volk betreffe und jegliche ausländische Einmischung in dieser Hinsicht inakzeptabel sei.

Er fügte hinzu: Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums, und die Taiwan-Frage steht im Zentrum der vitalen Interessen Chinas und ist die erste rote Linie in den Beziehungen zwischen Peking und Washington, die nicht verletzt werden darf.

Dieser chinesische Beamte forderte die USA auch auf, sich an die Prinzipien des „Ein-China“ zu halten und die diesbezüglichen Zusagen ihrer früheren Führungskräfte zu respektieren.

Gao Jiayi forderte Washington außerdem auf, die Zusammenarbeit mit den separatistischen Kräften Taiwans zu unterlassen und deren militärische Aktionen zu verhindern.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums betonte: China wird bei der Verteidigung seiner Souveränität und territorialen Integrität niemals nachgeben.