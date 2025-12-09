Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm betonte Waleri Gerassimow, Chef des Generalstabs der russischen Armee, während eines Besuchs an einer der Fronten: Die Hauptmission der zentralen Kräfte nach der Befreiung der Stadt Krasnoarmeisk ist die Zerstörung der ukrainischen Truppenformationen, die in der Nähe von Dimitrow eingekesselt sind.

Er fügte hinzu: Die russische Armee greift praktisch an allen Achsen an. Diese Truppen durchsuchen in der befreiten Stadt Krasnoarmeisk Wohnviertel und leisten der Bevölkerung Hilfe. 200 von ihnen wurden in sichere Gebiete evakuiert.

Gerassimow erklärte: Der südliche Teil der Stadt Dimitrow, der 30 Prozent aller Gebäude dieser Stadt umfasst, ist befreit worden.