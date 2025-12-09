Reaktion russischer Quellen auf US-Gerüchte gegen Maduro

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Al-Youm erklärten informierte Quellen in der russischen Botschaft in Caracas, dass die Behauptungen der USA über den möglichen Rücktritt des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Teil der psychologischen Kriegsführung Washingtons gegen dieses Land seien.

Sie erklärten: „Es kursieren Gerüchte in den globalen Medien, die nicht wahr sind. Dieser Prozess findet im Rahmen der psychologischen Kriegsführung gegen die legitime Regierung Venezuelas statt.“

Vor kurzem behauptete US-Präsident Donald Trump, er habe Maduro in einem Telefonat eine Frist gesetzt, um von der Macht zurückzutreten und Venezuela zu verlassen!

Dies geschieht, während die venezolanischen Behörden, einschließlich Maduro und der Verteidigungsminister des Landes, ihre volle Verteidigung Venezuelas und den Widerstand gegen Washington betont haben.