Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera behauptete Kaja Kallas, die Leiterin der Außenpolitik der Europäischen Union, heute, Samstag, mit einer antirussischen Haltung: „Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um Druck auf Russland auszuüben, damit es in den Verhandlungen Zugeständnisse macht.“

Anschließend sagte die Leiterin der Außenpolitik der Europäischen Union, ohne die anhaltenden Verbrechen der zionistischen Besatzer gegen das unterdrückte Volk in Gaza zu verurteilen: „Die palästinensische Polizei muss geschult werden, um Chaos im Gazastreifen zu verhindern; denn es muss dort eine palästinensische Verwaltung geben.“

Dies geschieht, obwohl sie bereits zuvor behauptet hatte: „Ich glaube nicht, dass die Russen ein echtes Interesse an Friedensverhandlungen (mit der Ukraine) haben. Wir haben die Militärhilfe für die Ukraine erhöht. Putin wird sich möglicherweise nicht an ein langfristiges Friedensabkommen mit der Ukraine halten. Unsere Hilfe für Kiew beträgt über 187 Milliarden Euro. Russland muss den der Ukraine zugefügten Schaden mit seinen eingefrorenen Vermögenswerten bezahlen. Die Ukraine braucht Drohnen und Munition. Wir werden die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen, und Russland wird nicht in der Lage sein, länger Widerstand zu leisten als wir! Russland hat derzeit kein Interesse am Frieden und muss zu Verhandlungen gedrängt werden.“