Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera behauptete der Befehlshaber der ukrainischen Armee heute, Samstag, in einer Rede: „Unser Land ist zum Schild Europas gegen die russische Aggression geworden. Die Konfrontation muss mit dem Einsatz von Drohnen und Raketen in das Innere des russischen Territoriums verlagert werden.“

Dieser ukrainische Militärvertreter behauptete: „Ohne unsere Armee gibt es in Zukunft keine Sicherheitsgarantie, und wir haben keine andere Wahl, als standhaft zu bleiben.“

Dies geschieht, während das russische Verteidigungsministerium Stunden zuvor bekannt gab, dass es der Luftverteidigung des Landes gelungen sei, in der vergangenen Nacht 116 ukrainische Drohnen abzuschießen.

Das russische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass die Drohnentruppen des Landes Stellungen ukrainischer Streitkräfte am Ufer des Flusses Dnepr angegriffen hätten.

Eine russische Militärquelle gab außerdem bekannt, dass die Streitkräfte des Landes das Kommandozentrum der ukrainischen Grenztruppen im Sumy-Sektor angegriffen hätten.