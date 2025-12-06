Spanischer Außenminister: Die Lösung für Stabilität in der Region ist die Zwei-Staaten-Lösung

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Asharq beschrieb der spanische Außenminister José Manuel Albares am Samstag auf dem Doha-Forum die zunehmende Gewalt israelischer Siedler im Westjordanland als „außer Kontrolle“ und betonte: „Die wahre Lösung für Frieden und Stabilität in der Region ist die Zwei-Staaten-Lösung.“

Albares erklärte: „Wir wurden für die Anerkennung des Staates Palästina kritisiert, aber wir haben dies getan, um Gerechtigkeit für das palästinensische Volk herzustellen.“

Er betonte: „Die Zwei-Staaten-Lösung ist der wahre Weg zu Frieden und Stabilität sowohl für Palästinenser als auch für Israelis.“

Der spanische Außenminister fügte hinzu: „Es ist an der Zeit, einen echten palästinensischen Staat zu gründen, und das bedeutet, dass das Westjordanland und Gaza unter palästinensischer Kontrolle sein müssen.“