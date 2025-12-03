Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 70.117

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shehab, veröffentlichte das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen eine neue Erklärung, in der es die neuesten Statistiken über Märtyrer und Verletzte der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres bis heute bekannt gab.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sind infolge der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen vom 7. Oktober 2023 bis zu diesem Zeitpunkt 70.117 Menschen zu Märtyrern geworden.

Darüber hinaus erklärte diese palästinensische Gesundheitsbehörde, dass die Gesamtzahl der Verletzten durch die Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges in diesem Gebiet 170.999 Menschen erreicht hat.

Das Ministerium teilte mit, dass in den letzten 48 Stunden auch die Leichen von 5 Märtyrern in Krankenhäuser gebracht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden auch 13 Menschen verletzt.

Tausende weitere Menschen werden im Gazastreifen noch immer vermisst und liegen unter den Trümmern.

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands am 11. Oktober 2025 sind 360 Menschen zu Märtyrern geworden und weitere 922 verletzt worden. Auch in diesem Zeitraum wurden die Leichen von 617 Märtyrern aus den Trümmern geborgen.