Details zu Trumps Plan für einen Waffenstillstand in der Ukraine

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today behaupten ukrainische Quellen, Zugang zu einem 28-Punkte-Friedensplan der USA zur Verhängung eines Waffenstillstands in diesem Land erhalten zu haben.
Nach Angaben ukrainischer Quellen umfasst der US-Plan die folgenden Punkte:
-
Gewährung bedingter Sicherheitsgarantien an die Ukraine;
-
Die Ukraine verankert Neutralität und den Verzicht auf die NATO in der Verfassung, und die NATO bestätigt, dass die Ukraine niemals Mitglied werden wird;
-
Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte auf 600.000 Personen;
-
Die Ukraine bleibt ein atomwaffenfreier Staat;
-
Anerkennung der Souveränität Russlands über die Halbinsel Krim sowie die Volksrepubliken Donezk und Luhansk;
-
Die Gebiete Cherson und Saporischschja werden an der militärischen Kontaktlinie „eingefroren“;
-
Einrichtung einer entmilitarisierten Pufferzone unter russischer Kontrolle;
-
Beide Seiten verpflichten sich, die Grenzen nicht mit Gewalt zu ändern;
-
Verhinderung der Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine;
-
Stationierung von NATO-Kampfjets in Polen;
-
Beginn von Sicherheitsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten, der NATO und Russland und die Einrichtung einer amerikanisch-russischen Arbeitsgruppe;
-
Russland verankert die Politik der Nichtangriffsbereitschaft gegenüber der Ukraine und Europa rechtlich;
-
Beginn eines großen Investitionsprojekts der USA und Europas zum Wiederaufbau der Ukraine;
-
Bereitstellung von $100 Milliarden aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten für den Wiederaufbau, wobei die USA 50% der Gewinne erhalten;
-
Europa steuert weitere $100 Milliarden bei;
-
Die verbleibenden eingefrorenen russischen Vermögenswerte werden für gemeinsame amerikanisch-russische Projekte verwendet;
-
Einrichtung eines Ukraine-Entwicklungsfonds, Investition in Infrastruktur, Ressourcen und Technologien;
-
Allmähliche Aufhebung der Sanktionen gegen Russland;
-
Rückkehr Russlands in die G8;
-
Langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA;
-
Umfassender Austausch von Gefangenen und Rückkehr von Zivilisten und Kindern;
-
Humanitäre Programme und Familienzusammenführung;
-
Bildungsprogramme zur Toleranz;
-
Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Saporischschja unter der Aufsicht der IAEO, gleichmäßige Aufteilung der Elektrizität zwischen Russland und der Ukraine;
-
Unterstützung der USA beim Wiederaufbau der ukrainischen Gasinfrastruktur;
-
Abhaltung von Präsidentschaftswahlen in der Ukraine 100 Tage nach Unterzeichnung des Abkommens;
-
Volle Amnestie für alle Kriegsteilnehmer;
-
Dieses Abkommen ist rechtlich bindend;
-
Die Kontrolle wird vom „Friedensrat“ unter der Leitung von Donald Trump durchgeführt;
-
Verletzung des Abkommens führt zu Sanktionen;
-
Nach Unterzeichnung des Dokuments erfolgt ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug der Truppen auf die vereinbarten Positionen.
