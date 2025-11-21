  1. Home
Details zu Trumps Plan für einen Waffenstillstand in der Ukraine

21 November 2025 - 20:39
News ID: 1752652
Source: ABNA
Ukrainische Quellen enthüllen Details des Plans des US-Präsidenten für einen Waffenstillstand in diesem Land.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today behaupten ukrainische Quellen, Zugang zu einem 28-Punkte-Friedensplan der USA zur Verhängung eines Waffenstillstands in diesem Land erhalten zu haben.

Nach Angaben ukrainischer Quellen umfasst der US-Plan die folgenden Punkte:

  • Gewährung bedingter Sicherheitsgarantien an die Ukraine;

  • Die Ukraine verankert Neutralität und den Verzicht auf die NATO in der Verfassung, und die NATO bestätigt, dass die Ukraine niemals Mitglied werden wird;

  • Begrenzung der ukrainischen Streitkräfte auf 600.000 Personen;

  • Die Ukraine bleibt ein atomwaffenfreier Staat;

  • Anerkennung der Souveränität Russlands über die Halbinsel Krim sowie die Volksrepubliken Donezk und Luhansk;

  • Die Gebiete Cherson und Saporischschja werden an der militärischen Kontaktlinie „eingefroren“;

  • Einrichtung einer entmilitarisierten Pufferzone unter russischer Kontrolle;

  • Beide Seiten verpflichten sich, die Grenzen nicht mit Gewalt zu ändern;

  • Verhinderung der Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine;

  • Stationierung von NATO-Kampfjets in Polen;

  • Beginn von Sicherheitsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten, der NATO und Russland und die Einrichtung einer amerikanisch-russischen Arbeitsgruppe;

  • Russland verankert die Politik der Nichtangriffsbereitschaft gegenüber der Ukraine und Europa rechtlich;

  • Beginn eines großen Investitionsprojekts der USA und Europas zum Wiederaufbau der Ukraine;

  • Bereitstellung von $100 Milliarden aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten für den Wiederaufbau, wobei die USA 50% der Gewinne erhalten;

  • Europa steuert weitere $100 Milliarden bei;

  • Die verbleibenden eingefrorenen russischen Vermögenswerte werden für gemeinsame amerikanisch-russische Projekte verwendet;

  • Einrichtung eines Ukraine-Entwicklungsfonds, Investition in Infrastruktur, Ressourcen und Technologien;

  • Allmähliche Aufhebung der Sanktionen gegen Russland;

  • Rückkehr Russlands in die G8;

  • Langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA;

  • Umfassender Austausch von Gefangenen und Rückkehr von Zivilisten und Kindern;

  • Humanitäre Programme und Familienzusammenführung;

  • Bildungsprogramme zur Toleranz;

  • Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Saporischschja unter der Aufsicht der IAEO, gleichmäßige Aufteilung der Elektrizität zwischen Russland und der Ukraine;

  • Unterstützung der USA beim Wiederaufbau der ukrainischen Gasinfrastruktur;

  • Abhaltung von Präsidentschaftswahlen in der Ukraine 100 Tage nach Unterzeichnung des Abkommens;

  • Volle Amnestie für alle Kriegsteilnehmer;

  • Dieses Abkommen ist rechtlich bindend;

  • Die Kontrolle wird vom „Friedensrat“ unter der Leitung von Donald Trump durchgeführt;

  • Verletzung des Abkommens führt zu Sanktionen;

  • Nach Unterzeichnung des Dokuments erfolgt ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug der Truppen auf die vereinbarten Positionen.

