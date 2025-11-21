Neue US-Sanktionen gegen den Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Bloomberg, hat das US-Finanzministerium in Fortsetzung des Drucks auf das friedliche Nuklearprogramm der Islamischen Republik Iran ein iranisches Ölnetzwerk sanktioniert.

Das US-Finanzministerium gab in einer Erklärung bekannt, dass es ein Ölnetzwerk sanktioniert hat, das den militärischen Sektor des Iran unterstützt.

In dieser Erklärung werden 14 Personen, 24 Unternehmen, 10 Schiffe und 7 Flugzeuge genannt, die auf die schwarze Liste der Sanktionen gesetzt wurden.

„Scott Bassent“, der US-Finanzminister, behauptete: „Die heutige Maßnahme ist eine Fortsetzung des maximalen Drucks, um die Finanzierungsquellen des Iran für die Entwicklung von Atomwaffen und die Unterstützung von Stellvertreter-Terrorgruppen abzuschneiden und seine Einnahmen zu stören, um seine nuklearen Ambitionen einzudämmen.“

Das US-Finanzministerium fügte hinzu: „Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums nimmt auch sechs Schiffe ins Visier und weitet die Sanktionen gegen die Flotte von ‚Schatten'-Tankern aus, auf die sich der Iran stützt, um seine Ölexporte auf den Markt zu transportieren.“

Diese US-Behörde behauptete: „Die Trump-Regierung hat über 170 Schiffe sanktioniert, die für den Transport von iranischem Öl und Ölprodukten verantwortlich sind, was zu erhöhten Kosten für iranische Ölexporteure und geringeren Einnahmen für den Iran aus jedem verkauften Barrel Öl geführt hat.“

Das US-Finanzministerium behauptete ferner: „Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums ergreift heute weitere Maßnahmen gegen die iranische Fluggesellschaft Mahan Air, die eng mit der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) zusammengearbeitet hat, um vom Iran unterstützte Terrorgruppen im gesamten Nahen Osten zu bewaffnen und zu versorgen.“