Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Zeitschrift Barron’s erklärte das Weiße Haus, dass US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, den vom Kongress verabschiedeten Beschluss zu unterzeichnen, der das Justizministerium zur Veröffentlichung der Epstein-Akten verpflichtet.

Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber Barron’s: „Dieser Gesetzentwurf wird unterzeichnet, sobald er im Weißen Haus eintrifft.“

Johnsons Besorgnis über die Geschwindigkeit der Genehmigung zur Veröffentlichung der Epstein-Dokumente

Am Rande des offiziellen Abendessens gestern Abend im Weißen Haus erklärte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, er sei „zutiefst enttäuscht“ über die Entscheidung des Senats, den Gesetzesentwurf zur Veröffentlichung der Epstein-Dokumente entschieden zu verabschieden.

Er fügte hinzu, dass dieser Beschluss ohne Berücksichtigung der Änderungen angenommen wurde, die er und andere Republikaner des Repräsentantenhauses zuvor vorgeschlagen hatten.

Sowohl das Repräsentantenhaus als auch der US-Senat haben den Plan unterstützt, das Justizministerium zur Offenlegung der mit Epstein in Verbindung stehenden Dokumente zu verpflichten.

Die Dokumente über Epsteins Verbindungen stehen weiterhin im Mittelpunkt der politischen Debatten in den USA, wobei Mitglieder beider Parteien, Demokraten und Republikaner, sich gegenseitig der Verbindung zum Menschenhandelsnetzwerk dieses berüchtigten Milliardärs beschuldigen.

US-Medien hatten angekündigt, dass Trump den Gesetzentwurf zur Veröffentlichung der Epstein-Dokumente spät am Dienstag oder am Mittwoch unterzeichnen würde. Trump stimmte nach einer Meinungsänderung schließlich der Veröffentlichung dieser Dokumente zu.