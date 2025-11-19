Ein Großteil der Resolution des Sicherheitsrats zu Gaza widerspricht den Rechten des palästinensischen Volkes

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) - Abna betonte das Außenministerium in einer Erklärung zur Resolution des UN-Sicherheitsrats: „Die Verfasser dieser Resolution haben bewusst die zentrale Stellung und Rolle der Vereinten Nationen und sogar die früheren Resolutionen derselben Organisation zur Palästina-Frage ignoriert.“

Der Text der Erklärung des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran zur Resolution des Sicherheitsrats über Gaza lautet wie folgt:

Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran unterstützt alle regionalen oder internationalen Maßnahmen zur Beendigung des Völkermords und der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das Volk Palästinas und Gaza, die wirksame Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen und den vollständigen Abzug der zionistischen Besatzer, bringt jedoch seine ernsthafte Besorgnis über die Bestimmungen der Resolution Nr. 2803 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Ausdruck.

Ein Großteil der Bestimmungen dieser Resolution widerspricht den legitimen Rechten des palästinensischen Volkes und entzieht dem palästinensischen Volk durch die Etablierung einer Art Vormundschaftssystem über den Gazastreifen seine grundlegenden Rechte, insbesondere das Recht auf Selbstbestimmung und die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Al-Quds Al-Sharif (Heiliges Jerusalem) als Hauptstadt.

Die Verfasser dieser Resolution haben bewusst die zentrale Stellung und Rolle der Vereinten Nationen und sogar die früheren Resolutionen derselben Organisation zur Palästina-Frage ignoriert.

Die Islamische Republik Iran betrachtet jede Legitimierung der Besetzung des Gazastreifens durch das aggressive zionistische Regime, die Teilung Gazas und seine Abtrennung von der geeinten Geographie Palästinas als im Widerspruch zu den Bestrebungen des palästinensischen Volkes stehend und warnt vor seinen gefährlichen Folgen.

Internationale Truppen müssen vollständig unter der Aufsicht der Vereinten Nationen agieren, und ihre Aufgabe muss die Überwachung der Umsetzung des Waffenstillstands sowie der Lieferung und Verteilung internationaler humanitärer Hilfe sein.

Die Islamische Republik Iran betont die Verantwortung der Weltgemeinschaft, insbesondere der Garanten der Waffenstillstandsvereinbarung, das zionistische Apartheid- und Besatzungsregime zu zwingen, die Besatzung Palästinas zu beenden und sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, und ist der Ansicht, dass keine Entscheidung diese Angelegenheit untergraben kann und darf.

Die Islamische Republik Iran betont die Legitimität des Widerstands gegen Besatzung, Apartheid und Kolonialismus gemäß dem Völkerrecht und betrachtet den Widerstand als legitime Antwort des palästinensischen Volkes auf die anhaltende Besetzung des palästinensischen Territoriums und die fortgesetzten Aggressionen des zionistischen Regimes.

Sie betont, dass jede Diskussion über das Schicksal des palästinensischen Volkes, einschließlich der Art und Weise der Verwaltung der palästinensischen Gebiete, im Rahmen der palästinensischen nationalen Einigung und des Konsenses erfolgen muss und die Auferlegung jeglicher Lösung durch externe Parteien in dieser Hinsicht zurückgewiesen wird.

In der gegenwärtigen Situation, in der das palästinensische Volk in Gaza und im Westjordanland einem Völkermord, auferlegtem Hunger und kolonialer Auslöschung ausgesetzt ist, hat die Bereitstellung humanitärer Hilfe, die Hilfsleistung und die vollständige Öffnung der Grenzübergänge oberste Priorität.

Die unmittelbare Erwartung der Weltgemeinschaft ist es, durch wirksamen Druck auf das zionistische Regime die Fortsetzung der Verbrechen und der Besatzung des zionistischen Regimes sowie die eklatanten Verletzungen der Rechte der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland zu verhindern und die Verwirklichung der Grundrechte des palästinensischen Volkes zu unterstützen.